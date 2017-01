Investiture de Donald Trump : Melania l'a joué comme Jackie Kennedy

Les créateurs de mode, à l'image de Tom Ford, ne se sont pas bousculés au portillon pour habiller Melania Trump. Mais rassurez-vous, ce vendredi, à l'occasion de l'investiture de son président de mari, la nouvelle FLOTUS (pour "First Lady Of The United States") n'est pas apparue nue sur le perron de la Maison-Blanche où l'attendait le couple Obama.