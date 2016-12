Investiture de Donald Trump : la participation de la troupe de danse des Rockettes vire à la polémique

Le groupe Madison Square Garden (MSG), qui possède les droits des Rockettes et s’était félicité de leur présence pour la cérémonie, a rapidement rappelé que chacune des danseuses étaient libres d’y participer ou non. "On ne leur dit jamais qu’elles doivent participer à un évènement, y compris à l’investiture", affirme MSG, précisant que le nombre de danseuses souhaitant participer à la représentation excédait déjà le nécessaire.





Evènement incontournable des fêtes de Noël, les Rockettes se produisent chaque année en novembre et en décembre, plusieurs fois par jour au Radio City Music Hall à New York. Elles réalisent une danse synchronisée, avec des lancers de jambes à la manière du French cancan.