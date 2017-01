VIDÉO - Investiture de Donald Trump : les dossiers chauds qui l'attendent à la Maison Blanche

L’homme d’affaires devrait également rapidement poser son empreinte sur l’économie du pays. Il pourrait ainsi annoncer qu'il retire les Etats-Unis du partenariat transpacifique (TPP), négocié pendant une décennie par Washington avec onze pays de la région Asie-Pacifique. Un partenariat soutenu par Barack Obama, mais jamais approuvé par le Congrès. L'Accord de libre-échange nord-atlantique (Aléna) avec le Mexique et le Canada est également dans le viseur du républicain, qui veut le renégocier pour empêcher des délocalisations vers le voisin du sud. Et il a promis d'ordonner à son secrétaire au Trésor de condamner la Chine comme un pays "manipulant" sa monnaie, une étiquette lourde de conséquences et qui pourrait déclencher la colère de Pékin.