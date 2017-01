Cinéma, pneumonie, ours... : connaissez-vous ces dix anecdotes sur les présidents des Etats-Unis ?

► La présidence la plus courte

William Henry Harrison s'obstina en 1841 à prononcer le plus long discours d'investiture connu - 1h45 - dehors, malgré une tempête, et ce sans revêtir de chapeau ou de manteau. Son exploit le fait contracter un rhume qui dégénère en pneumonie. Il meurt 32 jours plus tard.





► "So help me God"

En 1789, George Washington improvise la fin de son serment et lance "avec l'aide de Dieu", avant d’embrasser la bible sur laquelle il a juré. Cela sera repris par ses successeurs qui, par symbolisme, utilisent souvent leur bible familiale et des exemplaires illustres. Par exemple Barack Obama, qui utilisera la bible de Lincoln et y ajoutera celle de Martin Luther King.





► La malédiction d'Abraham Lincoln

En 1865, Lincoln remporte une seconde élection. Le jour de son investiture, un jeune homme, John Wilkes Booth, s'élance en direction du républicain. Il sera interpellé de justesse, avant d’être interrogé puis relâché. Il fera à nouveau parler de lui, 41 jours plus tard, en abattant le président.





► Le couple présidentiel le plus cool

Après le bal ayant suivi l’investiture de Barack Obama en 2009, un membre du staff a surpris Michelle en t-shirt et jogging, en train de danser avec son président de mari sur un titre de Mary J. Blige. Plus globalement, l'attitude journalière de Barack Obama lui vaut le qualificatif de président le plus "swag". La preuve ave notre vidéo ci-dessous :