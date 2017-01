"Ce fut un honneur, vous avez fait de moi un homme meilleur" : les quatre derniers tweets d’adieu de Barack Obama

Jusqu’au bout, il aura eu la classe, la grande classe. En ce 20 janvier, jour d’investiture de Donald Trump, et jour où il quitte le devant de la scène, Barack Obama a dégainé quatre tweets, groupés, pour dire au revoir sur @POTUS, le compte officiel de la présidence des Etats-Unis.





Car c’est une séparation qui s’opère ce vendredi, mais que le président a voulu remplie d’espérance. D’abord, Barack Obama a remercié les Américains de l'avoir porté. "Cela a été l’honneur de ma vie de vous servir. Vous avez fait de moi un meilleur leader, et un meilleur homme", a-t-il écrit. Puis, une minute plus tard, il a envoyé un autre message pour assurer les internautes qu’il ne les quitterait pas. Il reste là. : "Je n’arrêterai pas. Je serai juste là, à côté de vous, inspiré et porté par vos appels de vérité et de justice, de bonne humeur, et d’amour".