Elles quittent aussi la Maison Blanche : que vont devenir Sasha et Malia Obama ?

Elles y ont passé la moitié de leur vie. Comme leurs parents Michelle et Barack Obama, Sasha, 15 ans, et Malia, 18 ans, s’apprêtent à quitter la Maison-Blanche après y avoir vécu pendant huit ans. Huit années durant lesquelles les deux jeunes femmes auront connu, aux côtés de leur père, le rythme effréné de la présidence des Etats-Unis. Le changement devrait donc être de taille, même si la famille Obama a choisi de continuer à résider à Washington. LCI vous raconte ce que vont devenir les sœurs les plus célèbres d’Amérique.