États-Unis : le président américain est-il toujours "l’homme le plus puissant du monde" ?

Si le président peut bomber le torse sur le terrain militaire, son commandement peut être mis à rude épreuve sur la scène intérieure. Et c’est là que le bât blesse : "Le président américain a beaucoup de pouvoirs, mais ne peut pas les utiliser à cause du Congrès. Le Parlement peut faire de l’obstruction et limiter le champ d'action de l'exécutif : cela s’est vu sous les mandats d’Obama, contrairement à Bush qui a bénéficié d’un Congrès plus conciliant lui permettant, notamment, de faire la guerre en Irak", considère Françoise Coste.





C’est d’ailleurs pour cette faiblesse sur le plan intérieur que Forbes, qui publie chaque année son palmarès des hommes les plus puissants du monde, écarte depuis trois ans le président américain. Et ce, au profit d’un Vladimir Poutine. Reste à savoir de quel type de pouvoir il s’agit. "Un classement comme celui de Forbes, c’est du pipeau, balaie Françoise Coste. Barack Obama a beaucoup plus de pouvoir que Vladimir Poutine. Et les seuls pouvoirs dont ce dernier dispose, le président américain n’en a pas envie : mettre des gens en prison, ou les empoisonner sur commande."





