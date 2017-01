États-Unis : qui sont les présidents sur les billets de banque et pourquoi eux ?

Ils sont une poignée à avoir eu ce privilège. Depuis 1862 et George Washington, les billets américains sont illustrés par des présidents qui ont marqué l’histoire des Etats-Unis. Et ce, par une décision du Congrès américain, ou du secrétaire du Trésor sur recommandation du Bureau of Engraving and Printing (BEP). Cet organisme gouvernemental au sein du ministère américain du Trésor supervise en effet la création de plusieurs documents officiels, tel des valeurs du Trésor, les commissions militaires et certificats de mérite. Les plus notables sont cependant les billets de la Réserve fédérale.