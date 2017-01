Donald Trump, compulsif de Twitter : ses 5 tweets les plus marquants

Un premier tweet qui en dit long sur les flèches que Donald Trump décochera sur Hillary Clinton pendant près de 18 mois. Et sa première attaque n'est pas des plus glorieuses. Pour remettre en question les capacités de la candidate démocrate à gouverner les États-Unis, Donald Trump use d'une question sexiste dont il a le secret : "Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle penser satisfaire l’Amérique?", écrit-il en référence à l'affaire Monica Lewinsky. Un tweet qu'il a ensuite rapidement retiré. Ce serait l'un de ses employés chargés d'alimenter son compte Twitter qui en serait l'auteur, selon lui.