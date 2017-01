Investiture : pro et anti-Trump vont se faire face, Washington sous haute sécurité

Une marche organisée par la coalition "Act Now to Stop War and End Racism" (ANSWER) s'immiscera notamment lors du défilé d’investiture prévu sur la Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison-Blanche. "Nous nous mobilisons pour les communautés qu’il a le plus attaquées pendant sa campagne. Les musulmans et les migrants inclus. Trump est un raciset et sexiste et nous devons le faire savoir", explique au Washington Post, la porte-parole du mouvement.





Autre forme de contestation qui émaillera la cérémonie : "un festival de la Résistance", organisé sur Facebook par le collectif DisruptJ20. "Nous organisons des fanfares, des batteurs, des marionnettes et des expositions d'art et de culture pour montrer la diversité et le pouvoir de la résistance à l'ordre du jour de Trump", est-il écrit en anglais et en espagnol sur la page de l'évenement. Plus de 1000 personnes ont annoncé y participer, et plus de 3000 se disent intéressées.





Dernier exemple : un rassemblement de milliers de militants pro-légalisation du cannabis dans les jardins du National Mall, qui font face au Capitole. Avec une idée pour le moins originale : l'allumage simultané de 4200 joints - soit l'équivalent de deux kilos de cannabis - après quatre minutes et vingt secondes du discours de Donald Trump. Une initiative portée par l'association DCMJ. "Nous voulons que le président-élu travaille sur une réforme pour légaliser la marijuana au niveau fédéral et permettre aux états de continuer à avancer dans leur processus d'utilisation médicale ou récréatif de la marijuana", expliquait sur CNN Adam Eidinger, un des fondateurs de DCMJ. Mais une initiative somme toute illégale puisque il est interdit de fumer dans un espace public à Washington.





A noter aussi que samedi, une "marche des femmes" aura lieu à Washington. Plusieurs centaines de milliers de personnes seront présentes.