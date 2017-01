Les anti-Trump manifestent violemment à Washington

Un des organisateurs du mouvement, Alli McCracken, a expliqué que les membres de "Disrupt J20" venaient de tous les horizons mais se rassemblaient autour de leur opposition à Donald Trump "et à l'impérialisme U.S. qu'il va perpétuer".





Plusieurs centaines de ces manifestants masqués et habillés de noir ont provoqué des incidents, lançant des pierres et cassant des vitrines. La police a fait usage de gaz lacrymogènes, de spray au poivre et de canons à eau pour les disperser. La vitrine d'un café Starbucks a notamment été complètement brisée.