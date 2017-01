Irak : au moins onze morts dans un attentat suicide à Bagdad

Le principal marché de fruits et légumes de Bagdad a été la cible d’un attentat à la voiture piégée ce dimanche matin. Au moins onze personnes sont mortes et 35 autres blessées selon un premier bilan donné par des sources hospitalières et policières. Aucune revendication n’a été signalée pour le moment, même si la capitale irakienne est visée par une série d’attaques commises par le groupe Etat islamique depuis la mi-octobre et le lancement de l’offensive contre Mossoul, le fief des djihadistes.





Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a indiqué à l’AFP qu’"un soldat en garde à l’entrée du marché Jamila a ouvert le feu sur une voiture suspecte après en avoir été alerté mais le kamikaze a fait exploser le véhicule". C’est la deuxième attaque d’envergure depuis la nouvelle année, après les 32 morts d’une attaque contre un quartier chiite de la capitale le 2 janvier.





Ces nombreux attentats se font l’écho de la vaste offensive menée par les troupes irakiennes soutenues par une coalition internationale pour reprendre la ville de Mossoul.