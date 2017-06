Comment un sniper canadien a-t-il pu abattre un combattant de Daech à 3,5 km de distance ?

Pour l’expérimenté Oliver Crowmell, qui s’est confié au site Vox, le tir du sniper canadien est un véritable exploit compte tenu de la distance et des conditions de tir. Les tireurs d'élite ne sont pas forcemment entraînés pour les tirs de très longues distances car la marge d'erreur est trop importante : "Nous n'aimons pas nous engager avec une telle marge d'erreur. Généralement, nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la cible. Un coup comme celui réalisé récemment est extrêmement difficile, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte comme le vent, le lieu où nous sommes fixés et la position du tireur par rapport à sa cible", explique le militaire canadien.