Irak : l'armée entre pour la première fois dans Mossoul-Ouest, l'aéroport totalement contrôlé

La libération de Mossoul n'a jamais été aussi proche. Le commandant des forces irakiennes a en effet annoncé ce vendredi matin que ces dernières étaient entrées dans l'Ouest de la ville. Au même moment, on apprenait que l'aéroport était quant à lui totalement sous contrôle, permettant ainsi d'entrevoir la reprise de la deuxième ville d'Irak, tombée en 2014 aux mains des djihadistes de l'Etat islamique.





Sami al-Aridhi, lieutenant au sein des unités d'élite du contre-terrorisme (CTS), a affirmé que ses hommes avaient repris une base militaire et un village au sud-ouest de Mossoul et pénétré dans un quartier résidentiel. Même progression du côté de l'aéroport : "Je peux confirmer que l'aéroport est totalement libéré", a déclaré le général Abbas al-Joubouri, commandant de la Force d'intervention rapide (FIR) du ministère de l'Intérieur qui a dirigé l'assaut. Appuyée par des avions, des drones et des hélicoptères, la FIR avait déclenché l'assaut jeudi contre l'aéroport, situé à la périphérie sud-ouest de la ville, sans rencontrer de forte résistance des djihadistes.