L'Est de Mossoul "libéré" de Daech, selon l'armée irakienne

Pour autant, la bataille de Mossoul est loin d'être gagnée. Daech contrôle toujours la partie ouest de la ville, sur la rive droite, où se trouve notamment la vieille ville, un entrelac de ruelles impossibles à naviguer pour des véhicules militaires. C'est dans cette partie que les djihadistes sont les mieux implantés.





Des dizaines de milliers de forces irakiennes et kurdes irakiennes avaient lancé le 17 octobre une opération militaire de grande envergure pour reprendre à Daech son dernier grand bastion en Irak, avec l'appui de la coalition internationale anti-djihadistes menée par Paris et Washington. Le groupe Etat islamique, responsable de nombreuses atrocités dans les territoires qu'il contrôle, s'était emparé de Mossoul en juin 2014, à la faveur d'une offensive éclair dans le nord et l'ouest de l'Irak, et y avait autoproclamé un "califat".