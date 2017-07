Irak : la bataille entre Daech et la coalition provoque une situation catastrophique pour les civils de Mossoul-Ouest

"L’ampleur et la gravité des pertes civiles durant l’opération militaire pour la reconquête de Mossoul doivent être immédiatement reconnues au plus haut niveau par le gouvernement irakien et par les autorités des États membres de la coalition menée par les États-Unis", a déclaré Lynn Maalouf, directrice de la recherche pour le Moyen-Orient à Amnesty International.





Et d'ajouter : "Les horreurs dont la population de Mossoul a été le témoin, et le mépris de toutes les parties au conflit pour la vie humaine ne doivent pas rester impunis. Des familles entières ont été décimées et beaucoup sont toujours ensevelies sous les décombres. La population de Mossoul mérite que son gouvernement lui dise que justice sera rendue et que des réparations seront accordées afin que l’impact dévastateur de cette opération soit dûment pris en compte (...) Les forces irakiennes et celles de la coalition menée par les États-Unis doivent veiller à ce que les combats contre l’EI – pas seulement le combat pour Mossoul, mais aussi les autres batailles en Irak et en Syrie – soient menés d’une manière conforme aux normes du droit international. "