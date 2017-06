Irak : la reprise de la mosquée de Mossoul, un symbole de la fin du "califat" de Daech

Preuve du recul de Daech dans la ville, la mosquée Al-Nouri et le minaret penché, surnommé "la tour de Pise irakienne", avaient été détruits dès le 21 juin par les djihadistes. Ces derniers les ont fait exploser. Tout sauf un hasard, selon des responsables irakiens et de la coalition internationale, qui avaient vu dans la destruction du site un signe de la perte imminente du Vieux Mossoul par Daech. Le Premier ministre Abadi avait estimé qu'elle équivalait à une "déclaration officielle de défaite" alors que l'EI avait affirmé via son organe de propagande Amaq que les sites avaient été bombardés par l'aviation américaine.





Situés dans le Vieux Mossoul, ils étaient des monuments emblématiques de la ville et avaient acquis une importance particulière sous le règne de l'EI. Le minaret, dont la construction a été achevée en 1172, était un symbole de la ville et est imprimé sur les billets de 10.000 dinars irakiens. Les djihadistes avaient planté leur drapeau noir à son sommet, à 45 m de hauteur.