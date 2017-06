Mossoul : l'Unesco déplore la destruction par Daech de l'emblématique mosquée d'Al-Nouri

C'est un symbole de Mossoul qui est parti en fumée. Le groupe Etat islamique a fait exploser la grande mosquée Al-Nouri de Mossoul et son minaret penché, au moment où l'armée irakienne atteignait le site. "Nos forces étaient en train d'avancer (...) dans la vieille ville et lorsqu'elles sont arrivées à 50 mètres de la mosquée Al-Nouri, Daech a commis un nouveau crime historique en faisant exploser la mosquée Al-Nouri et Al-Hadba", le minaret penché qui lui est adjacent, a déclaré dans un communiqué le général Abdulamir Yarallah, le commandant irakien responsable de l'offensive de Mossoul.





Une information confirmée par la coalition anti-EI, qui appuie les forces irakiennes. A sa tête : les Etats-Unis. Elle dénonce la destruction "d'un des plus grands trésors de Mossoul et de l'Irak". "C'est un crime contre le peuple de Mossoul et d'Irak, et un des exemples montrant pourquoi cette organisation doit être annihilée", a-t-elle estimé dans un communiqué.





De son côté, le groupe terroriste accuse, via son organe de propagande Amaq, l'aviation américaine d'avoir bombardé la zone, une accusation fermement démentie par le porte-parole de la coalition, le colonel de l'US Air Force John Dorrian.