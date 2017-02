Nouvelle offensive de l'armée irakienne contre Daech sur Mossoul : 350.000 enfants piégés

L’armée irakienne a entrepris une vaste offensive le 17 octobre dernier, qui lui a permis de reprendre le contrôle de la partie Est de la ville. Si la partie occidentale de Mossoul est plus petite que sa partie orientale, elle est néanmoins plus densément peuplée. L'ONG britannique "Save the children" a d'ailleurs rappelé qu'environ 350.000 enfants vivaient dans cette zone. "Des couloirs d'évacuation sécurisés pour les civils doivent être établis aussi rapidement que possible", a-t-elle indiqué.

C'est aussi à Mossoul-ouest que se trouvent certains des points d'appui des djihadistes.