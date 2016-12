Irak : un double attentat sur un marché de Bagdad fait au moins 27 morts

Bagdad a de nouveau été ensanglanté par une violente attaque terroriste. Un double attentat sur un marché de la capitale irakienne a fait au moins 27 morts et plus de 40 blessés ce samedi 31 décembre, selon un premier bilan communiqué par la police. "Il y a 27 morts et 53 blessés", a déclaré un colonel de la police. Un précédent bilan faisait état de 18 morts et 38 blessés.





Deux kamikazes ont fait exploser leurs charges à une heure matinale sur le marché de mi-gros très fréquenté d'Al-Sinek, en plein centre-ville de Bagdad. L'Etat Islamique (EI) a revendiqué l'attaque en milieu de journée expliquant que ses hommes voulaient viser des musulmans chiites, qualifiés "d'apostat". Le groupe jihadiste sunnite Etat islamique (EI), qui affronte depuis le 17 octobre les forces irakiennes à Mossoul (nord), vise fréquemment la capitale irakienne au moyen d'attentats suicide ou d'attentats à la bombe.