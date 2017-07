Iran : filmée sans voile et buvant une bière, une présentatrice ultra-conservatrice fait scandale

Une célèbre journaliste iranienne est prise dans la tourmente après la diffusion d'images la montrant non-voilée, en train de boire une bière dans un parc, en Suisse. En Iran, elle est connue pour ses prises de position très conservatrices, notamment en faveur du voile intégral, qu'elle se disait "fière" de porter.





Selon les Observateurs de France 24, Azadeh Namdari était jusqu'ici considérée par les autorités iraniennes comme un "exemple de la femme musulmane parfaite". Elle a notamment été présentatrice pour des chaînes publiques iraniennes, et anime désormais une émission sur l'équivalent iranien de YouTube. Mais le 23 juillet, une vidéo et plusieurs photos ont commencé à circuler sur l'application de messagerie sécurisée Telegram, la montrant aux côtés de son mari et de sa petite fille, dans un parc en Suisse.