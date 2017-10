Irlande : la tempête Ophelia a fait de nombreux dégâts

Au moins 330 000 foyers étaient privés d'électricité lundi soir et près de 200 vols ont été annulés dans les deux principaux aéroports du pays, Shannon, près de la ville de Limerick, à l'ouest du pays, et la capitale, Dublin. Ils devraient rouvrir dans la journée de mardi. Au moins 5 000 "points de dégâts" ont été relevés dans toute l'Irlande, a déclaré Sean Hogan, et des centaines de routes ont été bloquées par des chutes d'arbres. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des toits emportés ou déformés par les vents, notamment dans le stade de football de la ville de Cork. Fermées lundi tout comme les transports publics et les hôpitaux, les écoles resteront closes mardi.