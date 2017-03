Irlande : une "quantité importante" de restes d’enfants retrouvés dans les excavations d’un foyer catholique

Des excavations menées ces derniers mois ont révélé l'existence d'une crypte de vingt chambres, dont au moins dix-sept contenaient des restes humains. "Un petit nombre de ces restes ont été récupérés à des fins d'analyse. Ils concernent des individus dont l'âge est estimé entre 35 semaines de gestation et deux ou trois ans", a indiqué la commission d'enquête. Les premières datations par le radiocarbone "suggèrent que les restes datent de la période" en question, entre 1925 et 1961, lorsque le foyer accueillait des filles-mères non mariées.





"Désormais, nous avons la confirmation que les dépouilles sont bien là", a commenté la ministre irlandaise de l'enfance, Katherine Zappone. "Aujourd'hui, nous pensons à ces enfants qui ont vécu leur courte existence dans ce foyer. Nous allons honorer leur mémoire", a-t-elle promis. Le Premier ministre irlandais, Enda Kenny, avait qualifié il y a trois ans "d'abomination" la façon dont avaient été traitées ces jeunes femmes et déploré que leurs enfants aient été considérés comme "des sous-espèces inférieures".





Les sœurs du Bon Secours ont affirmé dans un communiqué qu'elles allaient continuer à coopérer avec l'enquête, toujours en cours. Dix-huit foyers gérés par les institutions catholiques sont visés par l'enquête de la commission pour des faits couvrant une période allant de 1922 à 1998. On estime à 35 000 le nombre de femmes tombées enceintes hors mariage qui y ont résidé.