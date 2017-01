Israël : Benjamin Netanyahu interrogé par la police au sujet de "cadeaux illégaux"

Sur sa page Facebook, le Premier ministre a rejeté toutes ces accusations et accusé ses opposants politiques ainsi que certains médias de vouloir "le faire tomber non pas lors d'élections comme prévoit la démocratie", mais en montant une campagne contre lui. La police enquête en secret sur ce dossier depuis plus de huit mois. Comme le rapporte The Time of Israël, le Premier ministre a appelé l’opposition à "se calmer", pendant une réunion hebdomadaire de son cabinet.





A en croire les médias israéliens, les interrogatoires d'une cinquantaine de témoins auraient permis à l’investigation "d'enregistrer une percée décisive", il y a trois semaines. La police, sur la base du dossier ainsi constitué, a obtenu le feu vert du conseiller juridique du gouvernement, qui fait également office de procureur général, pour interroger le Premier ministre. Affaire à suivre.