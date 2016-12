Israël : l'ONU adopte une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation dans les Territoires palestiniens

Un ministre israélien a estimé vendredi qu'avec l'abstention, les Etats-Unis "avaient lâché leur allié, leur seul ami au Moyen-Orient". "Ce n'est pas une décision contre les colonies, mais contre Israël, contre le peuple juif", a déclaré le ministre de l'Energie, Youval Steinitz, à la deuxième chaîne de télévision israélienne. Et d’ajouter : " Cela fait mal au cœur de voir qu'après huit ans d'amitié avec le gouvernement (américain de Barack) Obama, huit ans où il y a aussi eu des divergences notamment sur le dossier iranien, mais huit ans d'amitié et de coopération, on en arrive à cet acte hostile", a-t-il ajouté.





Un peu plus tard, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a indiqué qu'Israël ne se conformerait pas à la résolution de l'ONU. "Israël rejette cette résolution anti-israélienne honteuse des Nations unies et ne s'y conformera pas", indique le communiqué.