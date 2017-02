Israël : le gouvernement donne son feu vert au projet de loi décrié visant à mettre en sourdine les appels à la prière

"Cette loi ne porte ni sur le bruit ni sur la qualité de vie. Il s'agit d'une incitation raciste contre une minorité nationale", a dénoncé dans un communiqué le député arabe israélien Ayman Odeh, chef de file de la Liste unie. "La voix du muezzin résonnait bien avant les racistes du gouvernement (du Premier ministre Benjamin) Netanyahu et elle résonnera encore après eux", a-t-il ajouté.



Le président israélien Reuven Rivlin s'était prononcé contre le projet, qui a provoqué une onde de critiques et de manifestations dans l'ensemble du monde arabe. Le texte s'appliquerait également à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël où vivent plus de 300.000 Palestiniens, mais pas à la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam et objet de tensions, selon un responsables israélien. La minorité arabe, qui représente 17,5% de la population israélienne, est de confession musulmane dans son immense majorité et s'estime déjà largement victime de discriminations.



Le député Moti Yogev, promoteur du texte, assure que le volume de l'adhan dérange des centaines de milliers de personnes.