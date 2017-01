Israël : les scandales sexuels à répétition bouleversent le pays

"Non, c'est non ! Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre là-dedans ?" C’est une manifestation d’un genre nouveau qui s’est déroulée il y a quelques jours à Tel-Aviv, devant le quartier général de l’armée. Sur le pavé : des centaines de manifestants, essentiellement des femmes, bien décidés à dénoncer les agressions sexuelles imputées à des officiels haut placés. Des officiels de plus en plus sous le feu des critiques dans le pays.





Premier d’entre eux : Moshé Katzav. Président d'Israël de 2000 à 2007, l’homme est sorti de prison fin décembre après cinq ans de détention pour viols. Au cours des derniers mois, d’autres généraux ont été épinglés, notamment un général, un haut responsable gouvernemental et un député. Parmi eux : le général Ofek Buchris. Il a démissionné en juillet 2016 après avoir été inculpé de viol. Il a depuis conclu avec la justice un accord de plaider-coupable en vertu duquel il devrait éviter la prison, en reconnaissant en contrepartie avoir eu une relation consentie avec une subordonnée - ce qui est interdit au sein de l'armée - et avoir eu à l'égard d'une autre une conduite inappropriée pour un officier.