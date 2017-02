Israël : une loi légalise des milliers de logements dans des colonies palestiniennes

Le vote de cette loi intervient dans un contexte de tensions en Israël. Le chef de l'opposition et du parti travailliste israélien, Isaac Herzog, a dénoncé quelques heures avant son adoption une "loi abjecte" qui "annexerait des millions de Palestiniens" et exposerait selon lui les soldats et hommes politiques israéliens à des procès aux tribunaux criminels internationaux. A quoi Ofir Akounis, ministre des Sciences et de la Technologie de Benyamin Netanyahu (Likoud), a rétorqué : "Toute la terre d'Israël appartient au peuple juif. Ce droit est éternel et incontestable".





L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a accusé cette loi de "légaliser le vol" de terres palestiniennes, qualifiant "l'entreprise de colonisation d'Israëln [d']entrave à la paix et à la possibilité d'une solution à deux Etats".





Le soutien des Etats-Unis à ce projet est incertain. Après le 20 janvier et la prestation de serment de Donald Trump, Israël avait annoncé la création de plus de 6000 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, deux territoires occupés. La Maison Blanche, dont l'occupant n'avait eu de cesse jusqu'à présent de soutenir l'Etat hébreu, a estimé dans un communiqué, jeudi 2 février, que "la construction de nouvelles colonies ou l'expansion de celles existantes au-delà de leurs frontières actuelles pourrait ne pas aider à atteindre" la paix.