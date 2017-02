Israël - Palestine : Washington abandonne la solution à deux Etats

La Maison Blanche a marqué une rupture mardi soir sur le règlement du conflit israélo-palestinien en annonçant ne plus être arc-boutée sur la solution à deux Etats, à la veille d'une rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Cette solution dite à deux Etats sert depuis des décennies de référence à la communauté internationale pour tenter de trouver un accord de paix au Proche-Orient. Mais à la veille de la première rencontre officielle dans le Bureau ovale entre le président américain et le Premier ministre israélien, un responsable de la Maison Blanche a signalé une rupture avec ce principe : il a expliqué que les Etats-Unis n'insisteront pas sur une solution à deux Etats entre Israël et les Palestiniens.





"Une solution à deux Etats qui n'apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre", a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat. "La paix est l'objectif, que cela soit sous la forme d'une solution à deux Etats si c'est ce que les parties veulent, ou quelque chose d'autre si les parties le veulent", a-t-il précisé.