Israël : un père soupçonné d’avoir tué sa fille de 17 ans qui voulait se convertir à l’islam par amour

Et pour cause : les problèmes d’Henriette avec son père, mais aussi sa mère, de dataient pas d’hier. Considérant que la relation de leur fille était "une insulte à l’honneur de la famille", les parents, relève le quotidien israélien Haaretz, avaient déjà exercé à maintes reprises une pression folle sur les épaules de l’adolescente. Menacée, frappée, cette dernière s’était alors enfuie de chez elle pour se réfugier chez des proches, notamment la mère de son petit ami. Excédée et apeurée, Henriette était allée jusqu’à raconter ses déboires à la police.





Mais, malgré cette peur et après une médiation des services sociaux, la jeune femme était finalement revenue vivre dans la maison familiale de la vieille ville de Ramla. Ce n’est que quelques jours plus tard, ce 13 juin, au lendemain d’une fête avec ses camarades de classe, qu’elle choisit de se confier à une amie pour lui faire part de sa volonté de se convertir à l'islam par amour. Une confidence qui est rapidement arrivée aux oreilles de son père. C’est alors que celui-ci, fou de rage, aurait saisi un couteau pour poignarder sa fille au cou. Trouvée gisante et inanimée sur le sol de la cuisine, Henriette sera déclarée morte sur place par les secours.