Israël : un soldat reconnu coupable d'avoir achevé un Palestinien

Le cas du sergent Elor Azaria, âgé de 19 ans au moment des faits, divise profondément l'opinion israélienne, entre ceux qui plaident pour le strict respect par l'armée de valeurs éthiques, et ceux qui invoquent le soutien dû aux soldats confrontés aux attaques palestiniennes.





Il a opposé l'Etat-major, qui s'est posé en garant de certains idéaux militaires et a poussé à ce qu'il soit jugé, à la droite et des personnalités politiques de premier plan. Avigdor Lieberman, qui n'était pas encore ministre de la Défense, avait signifié son soutien au soldat en assistant au début de son procès.





Naftali Bennett, ministre de l'Education et chef de file de la droite nationaliste et religieuse, a affirmé qu'Elor Azaria ne devait pas passer une seule journée en prison et qu'il devrait être grâcié par le président s'il était reconnu coupable par les juges.