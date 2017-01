Un soldat franco-israélien coupable d'homicide sur un assaillant palestinien, Netanyahu réclame sa grâce

Le jugement, couvert en direct par les grandes chaînes de télévision, a mis en lumière les profondes lignes de fracture causées par cette affaire, entre ceux qui plaident pour le respect par l'armée de valeurs éthiques et ceux qui invoquent le soutien dû aux soldats confrontés aux attaques palestiniennes.





Des accrochages ont éclaté entre des dizaines de jeunes soutiens du soldat et les forces de l'ordre à l'extérieur du QG de l'armée où le tribunal statuait à Tel-Aviv. "Le peuple d'Israël n'abandonne pas l'un de ses soldats sur le champ de bataille", proclamait une pancarte. Dans un pays où l'armée est à la fois une institution incontournable et un facteur d'unité, des milliers d'Israéliens ont pris fait et cause pour le soldat, lors de manifestations.