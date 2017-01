Italie : 16 morts dans l'accident d'un bus transportant des adolescents hongrois qui revenaient de France

Seize personnes ont été tuées dans l'accident d'un car transportant des adolescents hongrois, survenu vendredi soir sur une autoroute du nord de l'Italie, selon un nouveau bilan des pompiers locaux ce samedi 21 janvier. Le car a pris feu après avoir violemment heurté un pylône à une sortie de l'autoroute de Vérone.





Ce nouveau bilan devrait être définitif, ont-ils précisé à l'AFP. Un bilan précédent faisait état de sept morts. Trente-six personnes blessées ont pu sortir de l'autocar et ont été transportées dans des hôpitaux. Les passagers sont majoritairement des adolescents hongrois âgés entre 16 et 18 ans, faisant le trajet entre la France et la Hongrie, estiment les pompiers.