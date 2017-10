Italie : écrasante victoire des autonomistes lors de référendums en Lombardie et en Vénétie

La Lombardie (10 millions d'habitants) et la Vénétie (5 millions) figurent parmi les régions les plus riches d'Italie et contribuent à hauteur de 30% au PIB du pays. Elles sont aussi parmi les plus "vertueuses" en termes d'endettement, de dépenses publiques par habitant et du fonctionnement du système de santé.





Surtout, elles présentent à elles deux un solde fiscal (ndlr : différence entre ce que les habitants versent en taxes et impôts et reçoivent au titre des dépenses publiques) de 70 milliards d'euros. Une somme colossale dont les dirigeants de Lombardie et de Vénétie entendent réclamer la moitié à Rome, parallèlement à des compétences renforcées en matière d'infrastructures, de santé ou d'éducation.





Si la Catalogne est dans toutes les têtes, "les similarités sont minimes, le sentiment indépendantiste n'étant pas très répandu" dans ces deux régions italiennes, a souligné Nicola Lupo, professeur à l'université Luiss de Rome. La Ligue du Nord elle-même a relégué aux oubliettes les velléités indépendantistes de ses jeunes années.