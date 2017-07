Italie : comment la mafia exploite les migrants

Le décor prend racine dans les plaines de Foggia au sud de l’Italie. Ici, des travailleurs immigrés, souvent clandestins, travaillent sous la surveillance d’un contremaître italien. Dans la péninsule, ils seraient plus de 400.000 à travailler ainsi. Ils ramassent des pommes de terre, des tomates ou des aubergines. Souleyman est l’un d’eux. Ivoirien d’origine, arrivé en Italie il y a 3 ans, il témoigne : "Tu peux travailler jusqu’à tomber malade (...) tu travailles sans contrat, tu n’as pas les papiers, c’est comme ça que nous vivons ici".





Les travailleurs immigrés sont pour beaucoup sous la coupe de contremaîtres liés à des réseaux mafieux. Des intermédiaires qui prélèvent près de 20 % de leur salaire. À ce sujet, la police italienne a arrêté 16 personnes en mai dernier et démantelé une filière calabraise de contremaîtres. Des arrestations qui ont eu lieu après plus d’un an et demi d’enquête, notamment grâce à la détermination de Maria Manzini, une magistrate italienne spécialisée dans la lutte contre la mafia.