Italie : le corps d'une top model anorexique retrouvé dans une valise au large de l'Adriatique

En France, entre 30.000 et 40.000 personnes sont victimes d'anorexie mentale. Il s'agit de l'une des maladies mentales ayant le plus fort taux de mortalité. Les mannequins, soumis aux dictats de la maigreur, y sont particulièrement exposés. Mais alors que les décrets d’application de deux articles de la loi Santé de décembre 2015 visant à lutter contre l’anorexie devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2017, leur publication dans le Journal Officiel n'a toujours pas eu lieu. Le premier vise à obliger les publicitaires à ajouter la mention "photo retouchée", lorsque la silhouette du mannequin a été affinée ou épaissie, tandis que le second veut encadrer l'extrême maigreur. L'activité professionnelle du mannequin serait alors conditionnée à la délivrance d'un certificat médical.