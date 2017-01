Italie : un nouveau séisme ressenti jusqu’à Rome

L’Italie et l’Aquila de nouveau frappées. Ce mercredi matin vers 10h25, un séisme d’une magnitude de 5,3 a frappé cette zone déjà touchée par une série de séismes plus puissants en août et en octobre. La région est en plus actuellement sous la neige. Depuis une dizaine de jours, d'importantes chutes paralysent le secteur. Mardi 17 janvier, l'hôpital de campagne provisoire composé de modules gonflables à Amatrice s’est même écroulé.





Très peu de dégâts sont à signaler et "aucune victime" selon le président du Conseil Paolo Gentiloni. Seul le clocher de l'église Saint-Augustin à Amatrice s'est écroulé.