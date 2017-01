Italie : un prêtre accusé de proxénétisme et d’organisation d'orgies dans son église

LIBIDINEUX – Un prêtre italien de la ville de Padoue est accusé de proxénétisme et d’organisation d'orgies au sein de sa paroisse. Des parties fines dont les enquêteurs ont retrouvé la trace sur des vidéos pornographiques tournées par l’ecclésiastique.

Selon trois paroissiennes, qui accusent le père Andrea Contin de mener une vie sexuelle pour le moins débridée et de vivre de "revenus immoraux", l’ecclésiastique aurait en outre réalisé plusieurs vidéos pornographiques amateurs. Des vidéos tournées dans les locaux de l’église San Lazzaro dont il a la charge et qui ont été retrouvées cachées dans des boîtes portant le nom d’anciens papes.

Rien de très catholique. Un prêtre italien officiant à Padoue, près de Venise, est actuellement sous le coup d’une enquête de police pour des faits de proxénétisme, de "violence psychologique" et pour avoir organisé des orgies dans son presbytère, rapporte notamment The Independent . Des sextoys pouvant avoir servi pour ces parties fines ont d’ailleurs été saisis par les enquêteurs.

L’homme de 48 ans est accusé d’avoir prostitué certaines de ses quinze maîtresses, notamment via des sites internet échangistes. Il aurait aussi, d’après les premiers éléments de l’enquête, emmené ces femmes dans la station balnéaire du Cap d’Agde, dans le sud de la France, là encore pour s’adonner à l’échangisme.