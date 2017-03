La première femme de Donald Trump va révéler quelques secrets de famille dans un livre...

Dans la famille Trump, je demande... la première épouse. Après les affres de Donald, les coquetteries d'Ivanka, voici maintenant les mémoires d'Ivana. A 68 ans, l'ex-femme du président des Etats-Unis (entre 1979 et 1992), promet de révéler quelques secrets bien gardés sur les trois enfants qu’elle a eus avec Donald Trump : Don, 39 ans, la très influente Ivanka, 35 ans et Eric, 33 ans. Titre de l’ouvrage, à paraître le 12 septembre prochain : "Raising Trump", ("Elever les Trump").





Pas de politique dans ce livre, mais des détails sur la jeunesse d’Ivana en Tchécoslovaquie, ses premiers pas de mannequin, sa rencontre avec Donald Trump et surtout la "façon dont elle a élevé ses enfants". L'auteur va notamment dévoiler comment elle leur a appris "la valeur de l’argent, à ne pas mentir, tricher ou voler, le respect des autres". Et aussi des "histoires personnelles sur Don, Eric et Ivanka depuis leur plus tendre enfance jusqu’à ce qu’ils deviennent les 'premiers fils et fille de'".