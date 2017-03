Ivanka, la fille de Donald Trump, a désormais son propre bureau à la Maison Blanche

Le contingent Trump s’agrandit à la Maison Blanche. Alors qu’elle n’est pas employée par le gouvernement, Ivanka Trump, la fille du président américain, a désormais son bureau attitré au sein de l’emblématique lieu de résidence du chef de l’Etat, apprend-on de l’AFP, qui a contacté un haut responsable de l’administration.





Depuis le 20 janvier dernier et la prestation de serment de Donald Trump, Ivanka a multiplié les apparitions dans la célèbre aile ouest, plus connue sous le nom de "West Wing", centre névralgique du pouvoir américain. Elle avait notamment participé vendredi dernier à une table ronde en compagnie de son père et de la chancelière allemande Angela Merkel.