"J'ai senti mon visage brûler" : les écouteurs d'une passagère prennent feu dans un avion

Elle n’écoutera probablement plus de musique dans les airs. Lors d’un vol entre Pékin et Melbourne le 19 février dernier, une passagère a été brûlée aux mains et au visage après l’explosion de ses écouteurs. "J'ai voulu me retourner et j'ai senti mon visage brûler", a-t-elle expliqué au Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB) chargé de l'enquête. "J'ai saisi mon visage, ce qui a fait que les écouteurs se sont retrouvés autour de mon cou. Ça brûlait toujours, alors je les ai pris et je les ai jetés à terre. Il y avait des étincelles et des petites flammes", a-t-elle ajouté.