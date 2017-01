"J'ai une très mauvaise expérience de l'Union européenne" : Trump félicite Theresa May pour le Brexit

Face aux déclarations de Donald Trump, qui a considéré le Brexit comme un "un formidable atout", et non "un énorme frein", Theresa May a expliqué avoir en commun avec le milliardaire sa volonté de "mettre les intérêts des travailleurs ordinaires sur le devant de la scène". "Ces gens qui, vous savez, travaillent de longues heures. Ils font tout leur possible pour leurs familles et parfois ils se sentent juste lésés", a-t-il précisé.





Après cette rencontre et les nombreux affronts envers l'Union européenne, le président américain devrait néanmoins s'entretenir par téléphone avec François Hollande et Angela Merkel dès samedi.