Japon : un aéroport s’équipe en papier toilette spécial smartphones

Déjà omniprésente, la publicité peut désormais vous suivre jusqu’aux toilettes. En tout cas à l’aéroport Narita à Tokyo, au Japon, où l’opérateur mobile numéro un dans le pays, NTT DoCoMo, a fait installer des rouleaux de papiers toilettes pour smartphones – sur lesquels figure son logo – dans près d’une centaine de sanitaires, rapporte le quotidien britannique The Guardian.





Une campagne de pub plutôt originale qui, si elle a (évidemment) des visées mercantiles, a aussi pour but de promouvoir la propreté, en incitant les utilisateurs à nettoyer leurs écrans. Il faut dire que les téléphones portables peuvent avoir de quoi dégoûter. Selon l’association anglaise de consommateurs Which, un smartphone contient jusqu’à sept fois plus de microbes et autres bactéries qu’une cuvette de toilettes. C’est pire encore concernant les tablettes, 30 fois plus sales que des W.C.