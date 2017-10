"Je doute que je puisse être là sans les réseaux sociaux" : l'auto-satisfaction de Trump sur sa twitter-mania

"J'ai une formidable plateforme, entre Instagram, Twitter et Facebook. Quand quelqu'un dit quelque chose sur moi, je peux m'en occuper. Sans ça, je ne pourrais pas me faire entendre", a encore déclaré Donald Trump, qui tweete souvent dès 06H30 du matin, avant les grandes émissions matinales.





"J'ai des amis qui me disent +Oh, n'utilise pas les réseaux sociaux+. Mais vous voyez, je ne les appelle pas des 'tweets'. Tweeter c'est comme une machine à écrire. Quand je l'envoie, vous le mettez immédiatement dans votre émission. L'autre jour, j'ai envoyé quelque chose et deux secondes plus tard, je regarde votre émission et on en parle", a encore rappelé Donald Trump, qui compte plus de 40 millions d'abonnés sur son seul compte Twitter personnel.