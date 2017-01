"Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'enfuir": des témoins racontent la soirée d'horreur au Reina à Istanbul

Comme souvent, des célébrités étaient venues faire la fête au Reina. C'est le cas de Sefa Boydas, un footballeur professionnel turc qui joue dans l'équipe stambouliote de Beylerbeyi. Il raconte sur Twitter: "Je n’ai pas vu qui tirait mais j’ai entendu les tirs et les gens qui fuyaient. La police est rapidement arrivée sur les lieux."





Il s'est également confié à l'AFP : "Juste au moment où on était en train de s'installer près de l'entrée, il y a eu beaucoup de poussière et de fumée. Des coups de feu ont éclaté. En entendant ces bruits, plusieurs femmes se sont évanouies. C'est le cas de l'une de ses amies. Je l'ai prise sur mon dos et je me suis mis à courir immédiatement".





"Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'enfuir", a-t-il poursuivi. "Dans ces moments-là, on n'attend pas. Ça tirait à gauche, alors on a foncé vers la droite". "Environ 50 personnes se sont probablement enfuies de cette manière", estime-t-il, visiblement sous le choc.





"Quand j'avançais, des gens piétinaient d'autres gens", décrit Sefa Boydas. La scène qu'il raconte reflète la panique qui s'est emparée des fêtards, dont plusieurs ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux balles mortelles.