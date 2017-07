"Je reçois des centaines de menaces de mort tous les jours" : la fondatrice d'une mosquée libérale à Berlin placée sous surveillance policière

Le 16 juin dernier, une mosquée d'un nouveau genre à ouvert ses portes à Berlin. Sous les yeux des fidèles et des curieux, la mosquée Ibn-Rushd-Goethe a accueilli des hommes, des femmes, mais aussi des membres de la communauté LGBT ainsi que des chiites et des alévis. À l’origine de cet appel à la tolérance ? Seyran Ates, avocate et militante des droits des femmes très connue en Allemagne.





Mais quelques jours seulement après l'ouverte de cette mosquée, l'autorité religieuse en Turquie a dénoncé la création d'un lieu "incompatible" avec les principes de l'islam. "Les principes fondamentaux de notre grande religion ont été balayés", avait jugé cette autorité qui jouit d'une influence importante et gère quelque 900 mosquées et associations en Allemagne.





Des propos auxquels le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand, Martin Schäfer, avait vivement répondu : "Je souhaite très clairement rejeter des déclarations qui manifestement ont pour objectif de priver les gens en Allemagne de leur droit d'exercer librement leur religion et de restreindre la liberté d'expression".