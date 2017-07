"Je suis dévastée" : Venus Williams réagit à l’accident mortel dans lequel elle est impliquée

Vénus Williams sort du silence et elle a choisi le réseau social Facebook pour exprimer sa douleur. "Je suis dévastée et j’ai le cœur brisé par cet accident", a-t-elle écrit ce samedi 1er juillet sur sa page. "Mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Jerome Barson, qui sont dans mes pensées et mes prières", a ajouté l’ancienne numéro 1 mondiale de tennis, désormais 11ème au classement WTA, qui s'apprête à fouler l'herbe des courts de Wimbledon la semaine prochaine.