"Je veux juste partir d’ici" : la jeune combattante allemande de Daech s’exprime pour la première fois

Malgré un soleil de plomb et plus de 40°C à l’ombre, Linda est "étonnamment pâle", notent les journalistes. Une pâleur qui s’explique par le port du voile intégral, imposé aux femmes par les idéologues de l’organisation terroriste. Coiffée d’un foulard beige, la jeune Allemande originaire de la Saxe convertie à l’islam après s’être éprise pour un combattant sur les réseaux sociaux, ne sait pas de quoi son avenir immédiat sera fait. Elle ne cache pas son désarroi : "J’en ai assez de la guerre, de toutes ces armes, de ce bruit. (…) Je veux juste rentrer chez moi dans ma famille."





Selon le journal munichois, Linda, légèrement blessée par balle par les tirs d'un hélicoptère, est actuellement détenue aux côtés de quatre de ses compatriotes, mais aussi d’une Française et deux Marocaines, dont le sort n’est pas non plus scellé. Prête à coopérer avec la justice d’après l’ARD, l’adolescente originaire de Pulsnitz, à une vingtaine de kilomètres de Dresde, souhaiterait être extradée vers l’Allemagne. Une possibilité qu’examineraient en ce moment les responsables diplomatiques, soucieux de pouvoir traduire leurs ressortissants devant les tribunaux selon leurs standards.