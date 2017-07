Jérusalem : Israël enlève ses portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des Mosquées

Un site qui est au coeur d'un regain de tensions et violences meurtrières ces derniers jours. En cause ? L'installation par les autorités israéliennes de ces détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées à la suite de l'assassinat le 14 juillet de deux policiers israéliens par trois Arabes israéliens. Cette mesure a été interprétée par les Palestiniens comme le signe d'une intention des Israéliens d'étendre leur contrôle sur le site, troisième lieu saint de l'Islam et également lieu le plus sacré pour les Juifs. Ils avaient, en signe de protestation, refusé d'entrer sur l'esplanade et de prier dans les rues environnantes. Malgré le retrait des portiques, les autorités musulmanes à Jérusalem ont demandé aux fidèles de continuer à boycotter l'esplanade.