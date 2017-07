Jérusalem : après une semaine de vives tensions, les hommes de moins de 50 ans interdits d'accès à la vieille ville

L’esplanade des Mosquées cristallise les tensions entre les autorités israéliennes et les musulmans. Tensions qui pourraient s’exacerber encore plus ce vendredi. Et pour cause : la police israélienne a annoncé qu'elle interdisait aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville de Jérusalem pour la grande prière musulmane.





Pour rappel, trois Arabes israéliens ont tué par balles deux policiers israéliens il y a une semaine, près de ce site ultra-sensible. En réaction, les autorités israéliennes ont installé des détecteurs de métaux aux entrées de l’esplanade. De quoi raviver les craintes des Palestiniens de voir les Israéliens prendre le contrôle exclusif de ce troisième lieu saint de l'islam, où se trouvent le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa.





Mais Israël assure ne pas avoir l'intention de modifier les règles tacites d'un statu quo aux termes duquel les musulmans peuvent monter à toute heure sur l'esplanade et les juifs y pénétrer à certaines heures, sans pouvoir y prier.